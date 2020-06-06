  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ufukta evlilik görünmüyor

Ufukta evlilik görünmüyor

Ufukta evlilik görünmüyor
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Geçtiğimiz haftalarda manken Özge Ulusoy'un, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Levent'te ki bir güzellik merkezinde bakım yaptırırken görüntülenen model, kendisine yöneltilen evlilik sorularına gülerek, "Özel hayat konuşmuyorum" cevabını verdi. Mekan çıkışı şıklığıyla göz dolduran ünlü manken, önlemlere dikkat ederek tırnak bakımı yaptırdığını söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ufukta evlilik görünmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA