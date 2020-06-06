Ufukta evlilik görünmüyor

Geçtiğimiz haftalarda manken Özge Ulusoy'un, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Levent'te ki bir güzellik merkezinde bakım yaptırırken görüntülenen model, kendisine yöneltilen evlilik sorularına gülerek, "Özel hayat konuşmuyorum" cevabını verdi. Mekan çıkışı şıklığıyla göz dolduran ünlü manken, önlemlere dikkat ederek tırnak bakımı yaptırdığını söyledi.