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Haberler Sarmaşık Yasak dinlemedi

Yasak dinlemedi

Yasak dinlemedi
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Oyuncu Bade İşçil, 0-15 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu halde 6 yaşındaki oğlu Azur'la Nişantaşı'ndaydı. Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreci sonrasında eve döndüğünü söyledi. Veterinere traşa getirdiği köpeğini bekleyen İşçil, "Bu yıl tatil yapar mıyım bilmiyorum? Bakıp göreceğiz" diye konuştu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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