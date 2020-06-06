Yasak dinlemedi

Oyuncu Bade İşçil, 0-15 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu halde 6 yaşındaki oğlu Azur'la Nişantaşı'ndaydı. Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreci sonrasında eve döndüğünü söyledi. Veterinere traşa getirdiği köpeğini bekleyen İşçil, "Bu yıl tatil yapar mıyım bilmiyorum? Bakıp göreceğiz" diye konuştu.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI