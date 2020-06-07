Şükretmeyi salgın sayesinde öğrenmiş

Korona virüsü günlerinde sadece TV programının çekimlerini yaptığını söyleyen manken Özge Ulusoy, önceki gün piyangocuya ugradı. Virüs günlerinde geliri azaldığı için mi piyango aldığı sorularına ünlü model, "Hayır, çok şükür televizyon programım devam etti, bu dönemde şükretmeyi öğrendik, piyangocu bugün çekiliyor dedi, bunu işaret olarak algıladım, o yüzden sayısal loto aldım" diye konuştu.

DİĞER