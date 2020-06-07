“Yeni eserin okuma provasına başladık”

'Yarım Kalan Aşklar' adlı dizide birlikte rol alacak Dilan Deniz-Burak Deniz ikilisi önceki akşam İstinye'de okuma provası yaptı. Başrolü paylaşacak iki ünlü oyuncu, "Yönetmenimizle beraber senaryonun üstünden geçtik. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Daha önce birlikte çalışmıştık. İkimiz de yeni proje için heyecanlıyız" açıklamasında bulundular.

DİĞER