Yakışıklı sevmiyor

Karantina sürecinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Merve Boluğur, sevgilisi olacak kişide aradığı kriterleri açıkladı. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu , "Benden 5-6 yaş büyük olmalı. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Biraz çılgınlık lazım" ifadeleriyle kriterlerini paylaştı.
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