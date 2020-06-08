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Haberler Sarmaşık Yakışıklı sevmiyor

Yakışıklı sevmiyor

Yakışıklı sevmiyor
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Karantina sürecinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Merve Boluğur, sevgilisi olacak kişide aradığı kriterleri açıkladı. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu , "Benden 5-6 yaş büyük olmalı. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Biraz çılgınlık lazım" ifadeleriyle kriterlerini paylaştı.

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