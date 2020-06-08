Yıldızlar geçidi

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da '7 Tepeden 7 Kıtaya' konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' ile devam eden programa, 'İstanbul Yeditepe Konserleri' adlı yeni bir konser serisi eklendi. Bu gece başlayacak ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı'nın Youtube kanalından ücretsiz yayınlanacak.

İLK KONSER BUGÜN AJDA PEKKAN'DAN

İstanbul Boğazı'nın yanı başında bulunan Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk 10 günlük programı da duyuruldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı konser serisi, bu gece süperstar Ajda Pekkan ile başlayıp yarın Sibel Can ile devam edecek.



İLK 10 GÜN KONSER PROGRAMI

8 Haziran - Ajda Pekkan 9 Haziran - Sibel Can 10 Haziran - Demet Akalın, Alişan 11 Haziran - Funda Arar, Hakan Peker 12 Haziran - Işın Karaca, Coşkun Sabah 13 Haziran - Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam 14 Haziran - Serdar Ortaç, Sinan Akçıl 15 Haziran - Muazzez Ersoy, Zekai Tunca 16 Haziran - Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten 17 Haziran - Ebru Yaşar, Bülent Serttaş