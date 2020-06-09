Azra Akın setlere dönüyor

Televizyon ekranlarının özlenen isimlerinden biri olan Azra Akın, özlemi sonunda bitiriyor ve setlere geri dönmek için günleri sayıyor. Oğlunu kendisi büyütmek adına mesleğini geri plana atan Azra Akın, Demir'in iki yaşına girmesiyle artık setlere geri döneceğini duyurdu. Akın, sosyal medya hesabındandan bu fotoğrafı paylaşarak "Setlere günler kala" notuyla paylaştı.