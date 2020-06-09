  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Azra Akın setlere dönüyor

setlere dönüyor

Azra Akın setlere dönüyor
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Televizyon ekranlarının özlenen isimlerinden biri olan Azra Akın, özlemi sonunda bitiriyor ve setlere geri dönmek için günleri sayıyor. Oğlunu kendisi büyütmek adına mesleğini geri plana atan Azra Akın, Demir'in iki yaşına girmesiyle artık setlere geri döneceğini duyurdu. Akın, sosyal medya hesabındandan bu fotoğrafı paylaşarak "Setlere günler kala" notuyla paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Azra Akın setlere dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA