Hollywood’da korona kanunları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle de oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerde.

Yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinde bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek. Yakınlaşma gerektiren sahneler yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek.