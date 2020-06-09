Kemal Sunal’a özel Euro

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta tiyatrocu Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle Euro kağıdı üzerine kendi fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı. Basılan hatıra para, tüm dünyada satışa sunuldu. EURO banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

70 TL'YE SATILIYOR

Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor. Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.