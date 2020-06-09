Süper star Ajda Pekkan bindirim değil indirim yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nun düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri'nin startını veren süper star Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi.

TATİLE ÇIKACAK

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan, "Biz de konserlere başladık artık. Bu zor günlerde herkes biraz moral bulur umarım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına düzenlenen konserler verdik. Çok da güzel oldu. Güzel geçti. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra da küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten Temmuz ayında Bodrum konserleri başlıyor" dedi.

HEMEN SATARIM

Gazetecilerin, "Villanızı satılığa çıkartmıştınız. Son fiyatında bir değişiklik yada artma oldu mu?" sorusuna Süperstar, "Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim" diyerek espri yaptı. Pekkan 8 milyon 700 bin dolarlık evin fiyatında 200 bin dolarlık indirim yapmıştı.