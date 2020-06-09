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Vegan beslenme Hazal’ı zorluyor

Vegan beslenme Hazal’ı zorluyor
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Kasım 2019'da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, beslenme düzenini değiştirdi. 29 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce vegan beslenmeye başladı. Et, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere bütün hayvansal ürünleri hayatından çıkaran Kaya, "Bir şeylerin vegan halini yapmaya çalışıyorum da kök mü saldım çiçek mi açtım bilemedim" diyerek de zorlandığını itiraf etti.

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