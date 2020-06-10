Ferrarisini satamayan Kıvanç

Gezmeyi ve seyahat etmeyi çok seven oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, otomobil ve motosiklet tutkusu herkes tarafından biliniyor. Tatlıtuğ, çok severek aldığı 1998 model Ferrari marka aracını geçen yıl Mayıs ayında satmaya karar verdi. Lüks motosiklet ve araç filosu bulunan Tatlıtuğ, 200 bin euroya aldığı Ferrari Spider F1 model aracını internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sunmuştu.

İÇİNİ KIRMIZI DERİYLE KAPLADI

Yakışıklı oyuncu Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 Milyon 575 bin lira oldu. 150 bin lira indirim yapılan araç Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Yakışıklı oyuncunun aracı, kendi zevkine göre dizayn edip içini kırmızı deriyle kaplattığı için araç piyasa değerinin üstünde. Tatlıtuğ'un evinin garajında ayrıca Range Rover, Ford Raptor ve 'BMW 850' marka üç aracı daha bulunuyor.