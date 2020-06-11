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Haberler Sarmaşık Derya Şensoy iyice eridi

iyice eridi

Derya Şensoy iyice eridi
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Nişantaşı Ctiy's'de görüntülendi. Şensoy, görüntüsüyle görenleri bir hayli şaşırttı. Oyuncunun kilo verdiği ve adeta iğne ipliğe döndüğü görüldü. Derya Şensoy, kilosuyla ilgili "Evet biraz kilo verdim" dedi. Şensoy, Nişantaşı'nda alışverişini tamamladıktan sonra aracına teslim alıp evinin yolunu tuttu.

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