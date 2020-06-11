Derya Şensoy iyice eridi

Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Nişantaşı Ctiy's'de görüntülendi. Şensoy, görüntüsüyle görenleri bir hayli şaşırttı. Oyuncunun kilo verdiği ve adeta iğne ipliğe döndüğü görüldü. Derya Şensoy, kilosuyla ilgili "Evet biraz kilo verdim" dedi. Şensoy, Nişantaşı'nda alışverişini tamamladıktan sonra aracına teslim alıp evinin yolunu tuttu.