Gencebay da Urlalı oluyor

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında eşi Sevim hanımla birlikte 'evde kal'an ünlü sanatçı Orhan Gencebay tatil hazırlıklarına başladı. 20 yıldır tatil için Bodrum'u tercih eden çift, bu yıl Urla'ya gelmeyi planlıyor.

ARTIK TATİL ZAMANI

Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e açıklama yapan Gencebay, "Bu yıl ilk kez tatil için çok sevdiğimiz İzmir'e gelmeyi planlıyoruz. İzmir'de yaşayan dostlarımız Urla'ya çağırdı. Biz de 'neden olmasın' dedik. O yüzden dostlarımızdan bizim için bir ev ya da arsa bakmalarını istedik. Her şey olabilir, İzmir'i ve İzmirlileri çok seviyorum' dedi. İzmir'in her zaman gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Gencebay, "Pandemi dönemini zor geçirdik. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve kurallarına harfiyen uyduk. Şimdi artık tatil sırası bizde. Her yıl tatil için tercihimiz Bodrum'du. Ancak bu yıl farklılık yapacağız" dedi. Urla'da evi olan ünlüler arasında basketbolcular Hüseyin Beşok ve Efe Aydan, tenör Hakan Aysev, şarkıcı Coşkun Sabah ve Sibel Can gibi isimler yer alıyor.



KARANTİNADA İKİ ÖĞÜN BESLENDİM

Orhan Gencebay, pandemi döneminde evde güzel vakit geçirip daha çok yarım bıraktığı eserler üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Gencebay, bu süreçte beslenmesine hep dikkat ettiğini, mümkün olduğu kadar karbonhidrat tüketmediğini ve günde iki öğün beslenmeye gayret ettiğini dile getirdi.

