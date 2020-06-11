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Haberler Sarmaşık Şoray kanunları mazide kaldı

Şoray kanunları mazide kaldı

Şoray kanunları mazide kaldı
Giriş Tarihi: 11.6.2020

MİSS Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz, oyunculuğa dair samimi itiraflarda bulundu. Oyunculukla ilgili artık Türkan Şoray kanunları kalmadığına vurgu yapan Yılmaz, "Bazı kadın oyunculara zor gelen sahneler oluyor. Bence bir oyuncu karakter için yaşayabilmeli. Gerekirse saçını kazıtabilmeli gerekirse de öpüşme sahnesinde bütün açıklığıyla oynayabilmeli" diye konuştu.

DİL EĞİTİMİ
Oyunculukta en üst noktaya kadar gidebilmeyi hedeflediğini belirten Elif Yılmaz, "La Casa de Papel'de Tokyo karakterini canlandırmak için neler vermezdim. Dil eğitimi alıyorum. Böylece uluslararası projelerde yer alma şansım artacak" dedi.

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