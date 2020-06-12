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Haberler Sarmaşık Ayaküstü sohbet

Ayaküstü sohbet

Ayaküstü sohbet
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Adana'da çekimleri yapılan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin sevilen oyuncusu Esra Dermancıoğlu, meslektaşı Hakan Karahan'la ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika süren konuşma sonra arkadaşını uğurlayan Dermancıoğlu'nun kolundaki bandaj dikkat çekti. Kan tahlili yaptırdığı için bandaj olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı dans videolarına devam edeceğini söyledi.

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