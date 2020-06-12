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Dudağını sokan arıya şarkı yazdı

Dudağını sokan arıya şarkı yazdı
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Geçtiğimiz gün hem dudağını arı sokması hem de merdivenden düşmesiyle gündem olan Demet Evgar, hastaneden döndükten sonra eğlen-celi bir video çekti. Oyuncu, Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını kendi-sini sokan arı için uyarla-yarak seslendirdi. Evgar, kendisini sokan arıya yazdığı parça-da, "Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcası-na öpüşme-ye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

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