Dudağını sokan arıya şarkı yazdı

Geçtiğimiz gün hem dudağını arı sokması hem de merdivenden düşmesiyle gündem olan Demet Evgar, hastaneden döndükten sonra eğlen-celi bir video çekti. Oyuncu, Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını kendi-sini sokan arı için uyarla-yarak seslendirdi. Evgar, kendisini sokan arıya yazdığı parça-da, "Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcası-na öpüşme-ye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı" sözleriyle takipçilerini güldürdü.