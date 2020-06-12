Emre Kınay çıldırdı

Dizi ve tiyatro oyuncusu Emre Kınay, yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Lavabodan dönerken yere düşen sevgilisini gören Kınay, gazeteciler tarafından görüntülendiğini görünce çılgına döndü.

MUHABİRE KÜFÜR

Aşırı alkollü olduğu iddia edilen oyuncu, konuşmakta güçlük çekerken gazetecilere küfür ve hakaretler savurdu. Bir gazetecinin "Saat 12'yi geçti neden hala mekandasınız" sorusu karşısında iyice sinir-lenen oyuncu, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti. Gazeteciye "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve sevgilisi mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı. Karaköy'deki polis merkezine giden Emre Kınay, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilerden şikayetçi oldu.



KINAY HAKARET EDEREK BAĞIRDI

Aşırı alkollü olduğu iddia edilen oyuncu, maskesiz bir şekilde gazetecilere saldırdı.