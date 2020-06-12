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Haberler Sarmaşık ‘Karantinadayken evde film çektik’

‘Karantinadayken evde film çektik’

‘Karantinadayken evde film çektik’
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Cansu Bayat ile Nişantaşı'ndaki evlerinden çıkarken kameralara takıldı. Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını ve yapılan uyarılara uyduklarını söyleyen çift, bu süreçte çektikleri filmden bahsettiler. Elçin, "Evde güzel bir film çektik. Yönetmenliğimizi Özcan Deniz yaptı. Bizim için de değişik bir deneyim oldu" dedi.

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