Başarılı oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Cansu Bayat ile Nişantaşı'ndaki evlerinden çıkarken kameralara takıldı. Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını ve yapılan uyarılara uyduklarını söyleyen çift, bu süreçte çektikleri filmden bahsettiler. Elçin, "Evde güzel bir film çektik. Yönetmenliğimizi Özcan Deniz yaptı. Bizim için de değişik bir deneyim oldu" dedi.
‘Karantinadayken evde film çektik’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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