Ünlülerin kimlik bilgilerini kurtardılar

Her gün milyonlarca insanın paylaşımda bulunduğu sosyal medya platformu Instagram'da bir açık bularak, mavi tik alan ünlü isimlerin kimlik bilgilerinin çalınabileceğini fark eden Hüseyin Çoban ve Arda Kılıç, Instagram'dan 5 bin lira ile ödüllendirildi. Ödül parasını az buldukları için kabul etmeyen gençler, bu açığın art niyetli kişilerin eline geçmesi konusunda şirketi uyardı. Instagram'ın yeni güncelleme ile bu açığı kapatacağını söyleyen Hüseyin Çoban, "Kötü niyetli kişiler bu bilgileri satabilirlerdi. Fakat biz böyle bir şey yapmadık" dedi.