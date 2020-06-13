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ölümden döndü

Lara ölümden döndü
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda kırmızı ışığa rağmen geçiş yapan araç sürücüsü, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce karşıdan gelen hafif ticari araca, daha sonra kaldırımda yürüyen Lara Keskin ve yeğenine çarptı.

ÇEKİCİ ÇAĞIRDILAR
Hafif yaralanan Lara ve yeğeni ambulansla hastaneye sevk edildi. Araç daha sonra çekici yardımıyla kafeden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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