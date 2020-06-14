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Haberler Sarmaşık Aradığı aşkı bulamıyor

Aradığı aşkı bulamıyor

Aradığı aşkı bulamıyor
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Mart ayında Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile ilişki yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy, yine aradığı aşkı bulamadı. Korona virüs salgını sürecinde araları açılan ikili, ayrılık kararı alarak 4 aylık ilişkilerini sonlandırdılar. İddialara göre Burcu Esmersoy'un 'işkolik' olmasından yakınan Hakko'nun ilişkiyi daha fazla sürdürmek istemediği öğrenildi. Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan sonra, 10 yıl sonra tekrar evlilik kararı alarak Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy'un bu evliliği de kısa sürmüştü.
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