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‘Geçinemiyorum’ diyen Akalın’ın araba lüksü

‘Geçinemiyorum’ diyen Akalın’ın araba lüksü
Giriş Tarihi: 14.6.2020

Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Dişinden rahatsız olduğu için tedaviye geldiğini söyleyen popçu "Dişlerimden dolayı bir haftadır doktora gidip geliyorum, aynı zamanda diyet de yapıyorum" dedi. Pandemi döneminde kesilen konserler nedeni ile 'Geçinemiyorum' açıklaması yapan Demet Akalın ve eşinin Nişantaşı Ctiy's AVM valesine iki lüks araba bıraktıkları görüldü.



Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, alışveriş merkezinden lüks arabalarıyla ayrıldılar

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