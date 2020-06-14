Hülya’nın felsefesi: Az insan çok huzur

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hülya Avşar, salgın sürecinde kendisini bir kez daha takdir ettiğini söylerken uzun süredir uyguladığı gibi, 'Az insan çok huzur' felsefesiyle ilerlediğini belirtti. Gazetecilere "Sosyal mesafeyi koruyalım" diye uyarıda bulunan ünlü isim, insan ilişkilerini de fazla umursamadığını itiraf etti.



'MUTLUYUM'

Bodrum'da vereceği konserden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hülya Avşar, "Konserlerin açılması, normal hayata geçmemiz beni mutlu ediyor ama hala o panik anı bende devam ediyor. Nelere kafayı takıyormuşuz, aslında hayat boşmuş gibi düşünmedim. Para harcamıyorsun, birisiyle buluşma telaşın yok. Bunlar olmayınca ne oluyor, Allahım ya diyorsun hayat aslında yine benim her zaman söylediğim gibi 'az insan, az eşya ve küçük hayat'. Gerçekten yaşam şeklimi aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum" dedi.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI