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Haberler Sarmaşık Aşklarını artık saklamıyorlar

Aşklarını artık saklamıyorlar

Aşklarını artık saklamıyorlar
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Televizyon ekranlarının sevilen şefi Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Erbirliler ile Arnavutköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Sosyal medyada paylaştıkları mutfak fotoğraflarıyla ilişkilerini açık eden çift, birlikteliklerini gizli yaşamaktan vazgeçmiş görünüyor. İlişkileri hakkında sorulan sorulara kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boşverin, siz bana koronayı sorun" deyip kahkaha atarak arabasına yöneldi.

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