Aşklarını artık saklamıyorlar

Televizyon ekranlarının sevilen şefi Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Erbirliler ile Arnavutköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Sosyal medyada paylaştıkları mutfak fotoğraflarıyla ilişkilerini açık eden çift, birlikteliklerini gizli yaşamaktan vazgeçmiş görünüyor. İlişkileri hakkında sorulan sorulara kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boşverin, siz bana koronayı sorun" deyip kahkaha atarak arabasına yöneldi.