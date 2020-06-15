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Haberler Sarmaşık İmirzalıoğlu’ndan eşine tatil jesti

İmirzalıoğlu’ndan eşine tatil jesti

İmirzalıoğlu’ndan eşine tatil jesti
Giriş Tarihi: 15.6.2020
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaz için planladığı tekne tatilini iptal ederek eşine güzel bir jest yaptı. Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşünen İmirzalıoğlu, hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı. Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi.
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