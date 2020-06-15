‘Kendimi böyle seviyorum’

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak bilinen şarkıcı Asya Gashi, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yalnız başına sahilde yürüyüş yapan Gashi, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sık sık yürüyüşe çıktığını belirten ünlü şarkıcı, estetik operasyon iddiaları hakkında, "Evet operasyon geçirdim, yaklaşık bir ay oldu. Kendimi bu şekilde seviyorum" dedi. Kosova'nın en ünlü şarkıcılarından birisi olan Asya Gashi, albüm için stüdyo çalışmalarına başladığını belirtti.