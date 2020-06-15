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Sırada Sezen’in havuzu var

Firari gazeteci 'ın lüks villasındaki kaçak havuz kapatılırken, akıllara sanatçı 'nun İzmir Karaburun'da bulunan villasındaki kaçak havuz geldi. Aksu'nun ruhsatsız olduğu ortaya çıkan yüzme havuzunun yıkılması bekleniyor.

Sırada Sezen’in havuzu var
Giriş Tarihi: 15.6.2020

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks villanın imara aykırı inşa edilen yüzme havuzu, yapılan kontroller sonrası moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun'un Manal Koyu'ndaki denize sıfır havuzlu villası ile ilgili Karaburun Belediyesi'nin ise yıkım kararı almak ya da bu kararı uygulamak yerine sadece mühür vurup para cezası kesmekle yetindiği ortaya çıktı.

CEZA GÖSTERMELİK Mİ?
1 yıl önce inşaat halindeyken mühürlenen, sonrasında mühür kırıldıktan sonra tamamlanan, bu da yetmezmiş gibi geçtiğimiz gün yeraltından döşenen 50 metrelik boruyla denizden su çekilip boşaltıldığı ortaya çıkan kaçak yüzme havuzun halen yıkılmaması pes dedirtti. Çevredeki vatandaşlar ise, "Belediye yıkım ihalesine çıkamadığı için mi buna göz yumdu? Yıkım işlemleri için sürecin başlaması gerekiyordu. 'Biz gerekeni yaptık' diyerek konu geçiştirilmemeli" dedi.

Firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan villasındaki kaçak havuz toprakla kapatılmıştı.

METİN BURMALI

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