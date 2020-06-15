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Veganlara şeker kamışı pekmezi

Veganlara şeker kamışı pekmezi
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Üzüm pekmezi: Üzümün içeriğindeki yüksek antioksidan içerikli resveratrol ile kansere karşı koruyucu etkisi artar ve hücre yenileyici etkisi ile yaşlanmaya karşı etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp-damar sağlığını korur. Keçiboynuzu pekmezi: Betakaroten içeriğinin yüksekliği ile ilişkili olarak kansere karşı koruyucudur. Kötü kolesterolü (LDL) azaltıcı etkiye sahiptir. Günde 4 gram keçiboynuzu tüketenlerin 4 hafta sonunda kötü kolesterol seviyelerinde azalma belirlenmiştir. Dut pekmezi: Kansızlık için oldukça yararlıdır. Çinko, magnezyum ve demir içeriği yüksektir ve sindirim sistemi hastalıklarına karşı etkilidir. Bebeklerin ve çocukların zeka-bedensel gelişimine katkı sağlar. Gargara halinde ağız ve boğaz hastalıklarına da iyi gelir. Andız pekmezi: Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve sodyum içeriği diğer pekmezlere göre daha zengindir. Akciğer ve karaciğer hastalıklarına karşı yarar sağlar. Ağız içi aft oluşumu ve egzama için de olumlu etkileri vardır. Şeker kamışı pekmezi: 100 mg pekmez, günlük ihtiyacın dörtte biri kadar demir içerir. Özellikle veganlar için yüksek demir içeriğinden dolayı her gün 1 tatlı kaşığı önerilir. Kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir.

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