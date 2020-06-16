Akusta ailesinin mutlu günü

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir Akusta, minik kızları Berfin Cano'nun 3'üncü yaşını renkli bir partiyle kutladı. Kutlamaya çiftin yakınları ile arkadaşları katıldı. Rengarenk kostümüyle kendisi için hazırlanmış pastanın mumlarını üfleyen Berfin Cano, ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Kızının doğum gününü Instagram hesabından paylaşan Akusta, "Güzel kızım yeni yaşın sana sağlık ve mutluluk getirsin. Baban olarak sana ve senin gibi masum güzel yüreklere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışarak sana en güzel doğum günü hediyesini vermek istiyorum" dedi.