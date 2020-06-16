Bazı besinleri fazla tüketmemizin sebebi var

Hepimiz kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiriz. Bazen çikolata, bazen et bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut anlattı.



ÇAMUR VE TOPRAK

KİMİ zaman vücudumuz besinlerin dışındaki ögeleri tatmak ister. Çamur, toprak bunlara örnektir. Bu durum hamilelerde ve çocuklarda görülür ve anemi ile ilişkilendirilir. Anemiye ise yetersiz demir, B12 ve folat eksikliği sebebiyet verir. Tatlı isteği ise, çinko, magnezyum ve krom eksikliğinden olabilir.



MEYVE SEBZE

AŞIRI peynir yeme isteği, diyet yağ içeriğinin yeterli miktarda olmamasına işaret olabildiği gibi kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.



KIRMIZI ET

Kırmızı eti fazla yemenin en bilinen sebebi demir eksikliğidir. Kırmızı et aynı zamanda esansiyel bir vitamin olan b12'nin kaynağıdır. Yemediğiniz halde canınız kırmızı et tüketmek istiyorsa demir ve b12 suplementleri kullanılabilir.



YUMURTA BEYAZI

Yumurtanın beyazını sevmediğiniz halde daha fazla tüketme ihtiyacı duyuyorsanız bu biotin eksikliğine bir işaret olabilir. Biotin vücutta birçok fonksiyonu olan vitaminlerden biridir. Özellikle tırnak ve saç sağlığı açısından biotine ihtiyaç duyulur.



ÇAY KAHVE

Aşırı çay ve kahve tüketim isteği fosfor eksikliğinin bir göstergesi olabileceği gibi, sodyum ve demir eksikliğinden de kaynaklanabilir.



KIZARTMA

Yağlı ve kızartmalı ürünleri normalden fazla tüketmek omega yağ asitlerinin eksiliğinin, normalden fazla alkol tüketimi ise potasyum, kalsiyum, gultamin eksikliklerinin bir sonucu olabilir.