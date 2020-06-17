10 yaş gençleşti

61 yaşındaki eski manken Engin Koç, alt ve üst göz kapaklarını aldırdı. Yakın arkadaşı Prof. Dr Murat Turegün tarafından yapılan blefaroplasti operasyonuyla sarkan üst ve alt göz kapaklarını aldıran Koç, gözleri sarılı halini sosyal medya hesabından paylaştı. Kitap okurken çok zorlandığı için ameliyat olduğunu söyleyen ünlü isim, "Bu ameliyatla gencecik oldum galiba. 10 yaş gençleştim. Yeni yüzümü ben de merak ediyorum. 10 gün sonra yeni halime kavuşacağım" dedi.