Bodrum’da aşk başkadır

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, korona virüs kısıtlamalarının esnetilmesi sonrası soluğu Bodrum'a aldı. Türkbükü'nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkilinin uzun süre sohbet ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İkilinin samimi görüntüleri 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akla getirdi.

TUBA AYHAN