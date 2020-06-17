Bu savaşın silahı maske

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüsle mücadelenin maskesiz yapılamayacağını söyledi. "Savaşa silahsız girmek nasıl imkansızsa korona ile mücadeleye de maskesiz girmek o kadar imkansızdır" diyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, "Maske yaşamın bir parçası olmalı. Sokağa maske ile çıkmak alışkanlık halini almalı. Maske, bir çanta ya da cep telefonu gibi yanımızdan asla ayırmamamız gereken bir parça" dedi.

'RAHAT OLABİLİRSİNİZ'

"İnsanlara saygımızın göstergesi maskedir" diyen Özlü, "Maske ile ağzımızı kapatmak 'Ağzımdan saçacağım damlacıklarla sizi enfekte etmeyeceğim. Virüse kapıyı kapattım. Benimle iken rahat olabilirsiniz' demektir" diye konuştu.

'SİZİ UMURSAMIYORUM'

Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi: "Maske takmamak veya maskeyi çenemizin altına indirmek, 'Tükürüğümle sizin enfekte olmanıza; benim yüzümden hastalanmanıza, ölmenize aldırmıyorum; sizi ve hayatınızı önemsemiyorum; benim için saygıdeğer değilsiniz' anlamına geliyor. Maskeyle burnumuzu kapatmak "başkalarının saçtığı virüsten kendimizi korumak" içindir. Maskeyi burnumuzun altına indirmek ise, "başkalarının saçtığı damlacıklara, virüse kapıyı açık bırakmak" anlamına gelir. Bu durumda her soluk alışımız virüse davetiye çıkarır. Maskeyle ağız ve burnumuzu kapatmak ise, "kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak; özümüze ve başkalarına saygı duymak"tır. Yani "ne ben sana tüküreyim; ne de sen sana tükür!" anlamına geliyor."



VAKA SAYILARI ARTIYOR

MASKE ile yaşamaya uzun süre daha devam etmemiz gerektiğini söyleyen Özlü, "Virüs aramızda dolaşıyor, 'ben buradayım, sizi hasta etmek için varım' diyor. Böyle bir virüsle mücadele etmek için bizim 3 silahımız var. Birinci silahımız maske. Bu önemli bir silah, maskesiz bu virüsle savaşmak imkansız. İkinci silah mesafe ve son olarak hijyen. Bu üçü olmazsa olmaz. Vaka sayıları artıyor. Bunun için daha sert tedbirler gelmeden maske takın, mesafeyi koruyun ve kişisel hijyene dikkat edin" dedi.

Fatih ŞENDİL