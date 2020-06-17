Çağla Şikel’den Serenay’a övgü dolu sözler

Güzel sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş yapan başarılı sunucu, arkadaşının doğum günü için hediye almaya çıktığını fakat hala ne alacağına karar veremediğini söyledi. Gazetecilerin 'Serenay Sarıkaya'nın kariyerini nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna Şikel'den övgü dolu bir cevap geldi.

"ONUNKİ KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Fİ dizisinde bir dansçıyı canlandıran Sarıkaya'yı çok başarılı bulduğunu söyleyen Şıkel, "Ben de uzun yıllar dansçılık yapmış biri olarak Seranay Sarıkaya'yı çok başarılı buluyorum. Dansta bu kadar yetenekli olup, bunu oyunculukla birleştirmesi gerçekten kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI