İltihap önleyici lahana

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Bitki sterolleri denen kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir ve kötü kolestrolü önler. Alkali bir sebze olan lahana B6 vitamini ve folat açısından zengindir. Vücuttaki toksik maddelerin atılımına katkı yapar.