  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık İltihap önleyici lahana

İltihap önleyici

İltihap önleyici lahana
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Bitki sterolleri denen kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir ve kötü kolestrolü önler. Alkali bir sebze olan lahana B6 vitamini ve folat açısından zengindir. Vücuttaki toksik maddelerin atılımına katkı yapar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İltihap önleyici lahana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA