Soğan yemek diyabeti engelliyor

Soğan, insanlık tarihi boyunca en yaygın kullanılan şifalı sebzelerden biridir. Güçlü bir antioksidan olan soğan neredeyse tüm salata ve yemeklerde kullanılabilen mucize bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklardan korur. Etkili bir balgam söktürücü olan soğan kalp sağlığını destekler. Diyabet gelişmesini engeller ve şeker seviyesini düzenler. Başta mide, bağırsak ve kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün gelişmesini engeller. Etkili bir diyet bitkisi olan soğan, saç dökülmesine ve cilt sorunlarına iyi gelir.