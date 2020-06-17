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Haberler Sarmaşık ‘Ürün değiştirip çıkacağım’

‘Ürün değiştirip çıkacağım’

‘Ürün değiştirip çıkacağım’
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Güzel sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde alışveriş yaparken görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel sunucu, "Geçen hafta bir ürün almıştım. Bugün onu değiştirmeye geldim. Hemen işlerimi halledip çıkacağım. Siz de lütfen bu süreçte kendinize dikkat edin" açıklamasında bulundu. Balamir işlerini hallettikten sonra AVM'den ayrıldı.

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