Mehmet Ali Erbil Diva’yı biberonla besledi

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy'deydi. Ünlü şovmenin, Park Of İstanbul'da yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdiği görüldü. Erbil'in tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği dikkat çekti. 2018 yılında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zorlu dönemi geride bıraksa da şovmenin hala hastalığın izlerini taşıdığı görüldü.