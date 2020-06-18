Pazardaki fiyatlara şaşırdı

Oyuncu Burcu Kara pazarda çileklerle poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Kara köylü pazarlarını çok sevdiğini söyleyerek fotoğrafın altına şunları yazdı: İznik köylü pazarına geldim. Bayılıyorum buraya. Bolluk, bereket fışkırıyor her tezgahtan. Ama bu sene fiyatları görünce çok şaşırdım ve üzüldüm doğrusu. Fasulye burada 20 TL ise İstanbul'da kaç liradan yer insanlar bunu? (Maskeyi fotograf için çıkardım. Maskesiz asla)"