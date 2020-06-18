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Haberler Sarmaşık Vegan ‘Dost’u pizza

Vegan ‘Dost’u pizza

Vegan ‘Dost’u pizza
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Çeşme'nin en köklü lezzet duraklarından Dost Pide&Pizza, 48. kuruluş yıldönümünde yeni ürününü tanıttı. Restoran sahibi Reşat Akbaykal ve oğlu Selim Akbaykal, Pizza Yoga adlı yeni lezzetlerini hazırlarken, yoga felsefesinden esinlendiklerini belirtti. Restoranımızda et sevenler için çok seçenek yer alırken, veganlara salatadan başka tabak sunamadığımızı gördük. Glüten ve hayvansal gıda tüketmeyenlere de hizmet etmemiz gerektiğine karar verdik" dedi.

ERCAN AKGÜN

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