Ben bulmadan kendini açık et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, özel aile sırlarını sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dedi. İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamada, "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" sözlerine yer verdi.