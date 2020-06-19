İşletme bizi

Bir dönem adı Hülya Avşar'la aşk dedikodularına karışan ünlü işletmeci Ali Sayar, Bodrum tatili için uçak bileti bulamayınca taksi tutmaya karar verdi. Nişantaşı'nda taksiciyle anlaştıktan sonra yola çıkmaya hazırlanan Sayar, "Taksici arkadaşla anlaştık, istediğimiz saatte uçak da yokmuş. Havaalanlarında in bin yapmamak için taksi ile Bodrum'a gidiyoruz" dedi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Bodrum'da da mekanları bulunan Sayar, "Yollar ve otobanlar çok güzel, hava ala ala gidelim diye düşündük" diyerek gazetecilere veda etti. Yaklaşık olarak 7 saatte 700 km yolu kat etmeyi göze alan Sayar'ın, taksi tutmak yerine bir sonraki uçuşlara bilet bakmaması ise kafaları karıştırdı. Çizilen yol haritasında, ünlü işletmecinin ticari taksiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ücretli otoyolları kullanarak maliyetli ve zahmetli bir yolculuğa girişmesi şaşırttı.





Tarhan ABDULLAHOĞULLARI