Sarımsak sütü parazitleri öldürüyor

Birçok meyve, sebze ve baharat, alternatif tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılıyor. Kokusundan dolayı ön yargı ile yaklaşılan sarımsak da bunlardan biri. Fakat sarımsağı, süt ile karıştırarak elde edeceğiniz sarımsak sütüyle, astım, zatürre, uykusuzluk, öksürük ve iltihaplı eklem ağrısına çözüm üretebilirsiniz. Öte yandan, bağırsak parazitlerinden kurtulma konusunda da oldukça etkilidir. Sarımsak sütünü üç dört saat kadar bekletin ve bu şekilde on gün üst üste aç karnına için.