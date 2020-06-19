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Haberler Sarmaşık Uğur böceğiyle sokakları turladı

Uğur böceğiyle sokakları turladı

Uğur böceğiyle sokakları turladı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melissa Ural, önceki gün Şişli'de yeni arabasıyla turlarken objektiflere takıldı. Karantina sürecinde evinden çıkmayan 25 yaşındaki Melisa, normalleşme sürecine girilmesiyle kendini sokaklara atmış görünüyor. Kendi aracında olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını göz ardı etmeyen Ural, maskesini bir an olsun çıkarmayarak takdir topladı. Ural'ın kırmızı arabası görenlerin dikkatini çekti.

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