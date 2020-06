Yaz sebzeleriyle fit ve sağlıklı kalın

Yaz sebzeleri hem sağlıklı beslenme için gereklidir hem de ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri almanızda önemli bir rol oynar. Sağlık için sayısız faydası bulunan bu sebzeleri mevsiminde ve mümkünse organik olarak tüketmek aynı zamanda diyetisyen ve beslenme uzmanlarının da tavsiyesidir. Diyetisyen Deniz Zünbülcan yaz mevsiminde vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz için tüketilmesi gerekilen birbirinden lezzetli yaz sebzelerini anlattı...



DEREOTU SİNDİRİMİNİZİ RAHATLATIR

Dereotunun faydaları çok bilinmese de oldukça fazladır. Dereotu sindirime iyi gelir, hazmı kolaylaştırır. Uykusuzluğu giderir, kemik sağlığını korur. Gaz ve spazmlara iyi gelir. İçeriğinde bol miktarda fosfor, magnezyum, demir, A ve C vitamini, bakır, kalsiyum ve çinko bulunur.



GÜNLÜK İHTİYAÇ DOMATESTE

YILIN her mevsiminde çiğ ve yemeklere ilave edilerek tüketilen domates sevilen yaz sebzelerindendir. Domates kalp sağlığını korur, kanser riskini azaltır. C vitamini oranı oldukça yüksektir. Vücudun günlük vitamin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak sağlık açısından fayda sağlar. Göz hastalıkları ve yüksek tansiyonda olumlu etkileri gözlemlenir.



YESIL BIBER C VİTAMİNİ DEPOSU

C vitamini deposu olarak bilinen yeşil biber sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahiptir. Yeşil biberin faydaları sağlıklı beslenme bilgilerinde ve diyetisyen programlarında da sıkça belirtilir. Yeşil biber bağışıklık sistemini güçlendirmesi, düşük kalorisi ile kilo verimine yardımcı olması, vücudu enfeksiyonlara karşı koruması ile bilinir. Yeşil biberde A - C - B1 - B2 - E - K - P vitaminleri ve bazı alkaloidler vardır. Antioksidan özelliği ile öne çıkar



GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN BAMYA

Bamyanın faydaları çok fazla bilinmez. Ancak bamya güçlü bir antioksidandır. Böbrek sağlığını destekler. Şeker hastalığını önler. C vitamini yönünden zengindir. Kilo kontrolü sağlar. Sindirim sistemine olumlu etki eder. Kabızlığa da iyi gelir.



KALP SAGLIGI İÇİN TAZE FASULYE

YAZIN sık tüketilen sebzelerinden biri olan taze fasulyenin faydaları kalp dostu olması, lif içermesinden dolayı zayıflamaya ve sindirime destek vermesi, kolesterolü düzenlemesi, kemiklerin gelişimine destek sağlaması olarak sıralanır. Taze fasulye içeriğinde bol miktarda A - C - K - B12 vitaminibarındırır.



SEMIZOTUYLA BÖBREK TASINDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Yaz sebzelerinden olan semizotunun faydaları neredeyse saymakla bitmez. Semizotu A ve C vitamini deposu olmasının yanı sıra vücudun Omega 3 ihtiyacını da karşılar. Kalp sağlığını korur, kolesterolü dengeler, bakteri ve mantar oluşumunu engeller. Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardım eder