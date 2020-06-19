Zirvenin ismi değişmedi: Kuruluş Osman

Kuruluş osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 26'ncı bölümü tüm kategorilerde reytingin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisini mest etti. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve %29,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

AKSİYON DOLU SAHNELER

BİZANS-MOĞOL ittifakının Kayı Obası'na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay'ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı. Abdurrahman Alp'in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp'in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay'ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı... Aksiyon yüklü sahneleri ile büyük beğeni toplayan ve sezon finali öncesinde izleyicinin heyecanını zirveye ulaştıran 26'ncı bölüm, #VatanSevdamız etkiketi ile sosyal medyaya da damga vurdu.