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Acun, Ebru’yla bir araya gelmekten mutlu

Acun, Ebru’yla bir araya gelmekten mutlu
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Önceki akşam Bebek'te arkadaş grubuyla yemek yiyen Acun Ilıcalı, mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, Ebru Gündeş'in 'O Ses Türkiye' jürisine geri dönmesiyle ilgili gelen sorulara, "Biz Ebru ile hiç ayrılmadık ki. Benim derdimi paylaştığım, önemli bir dostum. Benim için ayrılma söz konusu değil, sadece aynı projede değildik. Kendi hayatımdaki kararlarımla bile ilgili danıştığım bir insan. Şimdi aynı projede olacağımız için çok mutluyum" sözleriyle yanıt verdi.

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