Divanın keyfi yerinde

Sözleşme imzaladığı TV programından alacağı ücret ile gündem olan Bülent Ersoy, annesi Necla Polat'ı kaybettikten sonra ilk kez alışverişe çıktı. Nişantaşı'nda bir kozmetik mağazasında yaklaşık 2 saat kalan Diva, kendine has şık giyim tarzı ve turuncu şapkası ile dikkatleri üzerine çekti. Gazetecilerle her zamanki gibi keyifli bir sohbet geçiren ünlü sanatçı, bir muhabire röportaj sırasında takılarak "Sen nereye bakıyorsun, ablanım ben senin" diyerek etrafındakileri güldürdü.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI