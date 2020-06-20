Güzel bir yaz tatili için bağışıklığını güçlü tut

Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir. Özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Öte yandan, korona virüse karşı aldığımız tedbirlerin sağlıklı beslenmeyle de desteklenmesi gerektiğini unutmamalıyız.

DOĞANIN CÖMERTLİĞİ

İyi haber şu ki doğa bize bağışıklık sistemi üzerinde etkili olabilen zengin seçenekler sunmaktadır. Güçlü bir bağışıklık sistemi beslenme ile yakından ilişkilidir. Burada dikkat edilmesi gerekilen en önemli nokta, tükettiğimiz besinlerin vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmasıdır. Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi ne kadar gerekliyse, balık alırken de buna dikkat edilmedi. Peki, güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenmemizde hangi besinlerden faydalanmalıyız?



SAVUNMA HATTINI PATICANLA KUR

Yaz aylarının sevilen sebzelerinden patlıcan, lifli yapısıyla çeşitli hastalıklara karşı vücut direncini artırmaktadır. Bağışıklığı sağlayan ve en iyi savunma hatlarından biri olan antioksidanları patlıcan ile alabilirsiniz. Bu lezzetli sebze beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini stimule ettiğinden, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan C vitamini içerir. Ayrıca patlıcan, doğal bir antioksidan ve esansiyel bir mineral olan manganez içerir.



HAZIRAN AYINDA SARDALYA

KIRMIZI ve beyaz ete göre daha az düzeyde doymuş yağ içeren balık, omega 3'ün yanı sıra birçok kaliteli protein, vitamin ve mineral barındırır. Kış mevsiminin dışında tüketilen hamsi ve palamut, yaz aylarında tüketilen lüfer ve kefalden çok da bir şifa beklemek doğru değildir. Bu nedenle, haziran ayında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için özellikle sardalya tercih etmenizde fayda var.



KANSER HÜCRELERININ DÜSMANI

Hem likopen hem de vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesi olan karpuz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta karoten içerir. Bu özelliğiyle bağışıklığınızı da güçlendirir. Karpuzu aç karnına ve çekirdekleriyle birlikte tüketmek faydalarını artırır. İyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak kanserini önlemede de rol oynar.



ÜST SOLUNUMA KALKAN OLUYOR

YABAN mersini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir tür flavonoid içerir. Flavonoidlerin solunum yolunu koruduğu çeşitli bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bu sayede hem güçlü bir bünyeye sahip olmanızı sağlar hem de korona virüse karşı verilen savaşta destek görevi görür.



YAZIN SÜPER SEBZESI ENGINAR

Enginar, bağışıklık sisteminin vücudunuzdaki serbest radikallere karşı savaşmasına yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlarla doludur. . Hayati öneme sahip vitaminler ve gerekli mineraller ile yüklü olduğu için, dünyanın en sağlıklı süper gıdalarından biri olarak kabul edilmektedir. Enginar, kemik sağlığını da güçlendirme görevi görür.